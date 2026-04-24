Firenze | colpi di pistola nella notte contro un portone di via Boito vicino alle Cascine Indaga la polizia scientifica

Nella notte a Firenze, sono stati esplosi alcuni colpi di pistola contro un portone situato in via Boito, vicino al parco delle Cascine. La polizia scientifica è intervenuta sul luogo per le indagini e per raccogliere eventuali tracce. Al momento non sono stati resi noti dettagli sulla dinamica dell’accaduto o sull’eventuale coinvolgimento di persone. La zona è stata isolata per le verifiche di rito.

FIRENZE – Colpi di pistola nella notte contro un portone in via Boito, nei pressi del parco delle Cascine. A dare l’allarme al 112 Nue alcuni residenti. Sul posto è intervenuta una volante, ma solo stamattina è stato individuato il bersaglio. Da quanto appreso la vetrata del portone è stata raggiunta da cinque o sei proiettili. Resta da capire se i colpi siano stati esplosi dalla stessa arma: anche su questo sta indagando la polizia scientifica. Nel palazzo non vivono persone note o sottoposte a forme di vigilanza. Sul posto anche la polizia scientifica per rilevare tutte le tracce utili ad accertare dinamica e individuare responsabili. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Firenze: colpi di pistola nella notte contro un portone di via Boito, vicino alle Cascine. Indaga la polizia scientifica Giallo a Firenze: uomo trovato morto in un baule di casa - Vita in Diretta 17/12/2025 Notizie correlate Firenze, colpi di pistola contro un portone. L’allarme dato nella notte, indaga la poliziaFirenze, 24 aprile 2026 – Indagini a Firenze per alcuni colpi di pistola che sarebbero stati esplosi contro un portone nella notte. Raffica di colpi di pistola sul portone di una casa di Firenze: indaga la poliziaFIRENZE – Paura nella notte in via Boito, a breve distanza dal Parco delle Cascine, dove un portone è stato raggiunto da una raffica di colpi di... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Firenze, colpi di pistola contro il portone di un palazzo; Rapina in negozio alimentari a Empoli, esploso colpo di pistola; Rapine a mano armata sull'asse della FiPiLi: colpi in un minimarket e in un negozio di abbigliamento; Empoli, doppio colpo allo stesso negozio: rapina nel pomeriggio e tentato furto nella notte. Firenze, colpi di pistola contro il portone di un palazzoColpi di pistola contro un portone a Firenze. E' successo alle prime ore di oggi, venerdì 24 aprile, in via Boito, non lontano dal parco delle Cascine, dove la vetrata del portone di un palazzo sarebb ... 055firenze.it Colpi di pistola contro un portone a FirenzeColpi di pistola nella notte contro un portone in via Boito, nei pressi del parco delle Cascine. A dare l'allarme ... controradio.it Firenze: tra botteghe e storia, l'arte della pelle - Champions of #MadeInItaly con Gudmundsson EP.1 @ITAtradeagency x.com Furio sicuro sul futuro viola: «Cambierà il vento a Firenze» facebook