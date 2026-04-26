Firefox | scoperto il motore di Brave nascosto nel nuovo codice

Nel nuovo aggiornamento di Firefox, versione 149, è stato individuato un elemento proveniente dal codice di Brave. Più precisamente, è stato trovato il motore adblock-rust, sviluppato da Brave Software, che ora fa parte delle funzionalità integrate nel browser. La presenza di questa componente, inserita da Benjamin VanderSloot, consente di ottenere prestazioni elevate e di mantenere la compatibilità con le liste di uBlock Origin.

? Cosa sapere Il codice di Firefox 149 integra il motore adblock-rust sviluppato da Brave Software.. L'implementazione di Benjamin VanderSloot permette prestazioni elevate compatibili con le liste uBlock Origin.. Shivan Kaul Sahib ha individuato un componente nascosto nel codice di Firefox 149 che rivela l’integrazione silenziosa del motore di filtraggio pubblicitario sviluppato da Brave Software. All'interno dei registri per la segnalazione degli errori di Mozilla, il cambiamento era stato catalogato con una dicitura tecnica relativa all'aggiunta di un prototipo di motore per il blocco dei contenuti ricchi. Questa scoperta mette in luce come il browser della fondazione americana stia incorporando adblock-rust, un sistema scritto nel linguaggio Rust e distribuito sotto licenza MPL-2.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Firefox: scoperto il motore di Brave nascosto nel nuovo codice Notizie correlate Firefox blindato: l’IA di Anthropic scova 271 bug nel codiceMozilla ha messo a punto una nuova strategia di difesa per Firefox utilizzando Mythos, un sistema basato sull’intelligenza artificiale sviluppato da... Samsung Galaxy Z Wide Fold: scoperto nel codice One UI 9 il nuovo formato più ampio per il 2026.Samsung sembra intenziosa a rivoluzionare ulteriormente il mercato degli smartphone pieghevoli con un nuovo modello, il Galaxy Z Wide Fold,...