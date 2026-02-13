Samsung Galaxy Z Wide Fold | scoperto nel codice One UI 9 il nuovo formato più ampio per il 2026
Samsung ha rivelato nel codice di One UI 9 un nuovo modello, il Galaxy Z Wide Fold, che si prepara per il 2026. La casa coreana sta sviluppando un dispositivo con uno schermo più grande, destinato a cambiare le regole nel settore degli smartphone pieghevoli. Questo dettaglio emerge da una scoperta nelle ultime versioni del software, che indica una possibile anteprima del futuro.
Samsung punta su un nuovo formato: il Galaxy Z Wide Fold si fa strada nel codice della One UI. Samsung sembra intenziosa a rivoluzionare ulteriormente il mercato degli smartphone pieghevoli con un nuovo modello, il Galaxy Z Wide Fold, caratterizzato da un form factor più ampio. La conferma arriva dall’analisi del codice della One UI 9, l’interfaccia utente proprietaria di Samsung, che contiene animazioni dedicate a questo inedito dispositivo. Il lancio potrebbe avvenire contestualmente ai Galaxy Z Fold 8 e Z Flip 8, presumibilmente nel corso dell’estate del 2026. Il software svela il progetto segreto.🔗 Leggi su Ameve.eu
