Il Forlì Calcio non riesce a ottenere una vittoria casalinga e, dopo la sconfitta a Campobasso, pareggia 0-0 contro la Pianese al Morgagni. La squadra biancorossa continua a cercare i tre punti in casa, mentre gli avversari conservano il risultato senza segnare. La partita si conclude senza reti, proseguendo il cammino senza successi davanti al proprio pubblico.

Continua a mancare la vittoria in casa Forlì Calcio e dopo la cocente sconfitta a Campobasso i biancorossi non vanno oltre lo 0 a 0 in casa con la Pianese. Galletti che guadagnano dunque un punto che li porta in classifica a quota 36 punti, attualmente sei in più della Sambenedettese, prima squadra che giocherebbe i playout. Un risultato tutto sommato giusto per quello che si è visto in campo, anche se sono stati i galletti a cercare con più insistenza la strada della vittoria contro una Pianese arrivata in Romagna per fare le barricata. Miramari fa la conta degli assenti schierando comunque un undici titolare di tutto rispetto; senza... 🔗 Leggi su Today.it

© Today.it - Forlì avanti a piccoli passi verso la salvezza: al Morgagni con la Pianese c'è solo un pari

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