Fiorentina Inter le probabili formazioni | ecco chi giocherà al posto di Bastoni In attacco invece…

Per la partita tra Fiorentina e Inter, Chivu ha deciso chi sostituirà Bastoni sulla fascia sinistra, mentre in attacco si attende ancora l’ufficialità sulla formazione definitiva. La sfida si giocherà in uno stadio pieno di tifosi pronti a sostenere le rispettive squadre. Entrambe le formazioni si preparano a scendere in campo con alcune variazioni rispetto alle ultime uscite ufficiali.

Inter News 24 Fiorentina Inter, ecco le probabili formazioni: Chivu ha scelto il sostituto di Bastoni sul centro-sinistra, mentre in attacco.. Domenica sera, alle ore 20.45, lo stadio Artemio Franchi sarà il teatro della sfida tra la Fiorentina e l’Inter, match cruciale per le ambizioni di vertice di entrambe le formazioni. I viola di Vanoli arrivano all’appuntamento con il morale alle stelle dopo aver blindato la classifica e conquistato i quarti di Conference League. Dall’altra parte, i nerazzurri di Cristian Chivu sono chiamati a una prova di forza per scacciare i fantasmi del derby e del pareggio contro l’Atalanta, cercando di mantenere il distacco sulle inseguitrici Napoli e Milan. 🔗 Leggi su Internews24.com

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