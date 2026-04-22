Fiorentina svolta Vanoli! Cambia tutto per il futuro della panchina viola potrà davvero verificarsi questo scenario nelle prossime settimane

La Fiorentina sta considerando un cambio di allenatore e potrebbe decidere di affidarsi a un nuovo tecnico nelle prossime settimane. La situazione attuale della squadra sembra aver portato a una svolta, che potrebbe influenzare il futuro della panchina viola. La società sta valutando le opzioni disponibili, mentre l’attenzione è rivolta alle decisioni che verranno prese a breve. La squadra si avvicina a un momento chiave in cui potrebbero essere annunciati cambiamenti ufficiali.

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