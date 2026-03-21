La Juventus di Spalletti affronta il Sassuolo in una partita in cui l’allenatore torna a schierare il falso nueve e conferma Perin tra i pali. Il tecnico neroverde Grosso risponde con Berardi, Pinamonti e Laurienté nel tridente offensivo. La sfida si gioca con entrambe le squadre pronte a cercare punti importanti in classifica.

La Juve di Spalletti va a caccia dei tre punti contro il Sassuolo: Luciano punta ancora sul tridente senza centravanti, Grosso risponde con Berardi, Pinamonti e Laurienté. Guarda le probabili formazioni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Juventus-Sassuolo, le formazioni: Spalletti punta su Perin, torna il falso nueve

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