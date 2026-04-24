La Fiorentina si prepara ad affrontare il Sassuolo con Kean indisponibile e Piccoli come punta centrale. Nel reparto offensivo, ci sarà anche Gudmundsson, che ha dichiarato di essere felice e fiero di vestire la maglia viola. La squadra, vicina alla salvezza matematica, cerca punti importanti in vista delle ultime partite di campionato. La partita si giocherà in trasferta e rappresenta un’occasione per consolidare la posizione in classifica.

Davanti a De Gea, linea a quattro con Dodo e Balbo esterni, quest’ultimo schierato al posto di Gosens, reduce da un risentimento ai flessori della coscia sinistra, e come centrali Ranieri e uno fra Comuzzo e Rugani, al posto dello squalificato Pongracic. Indisponibili, oltre all’infortunato lungodegente Lamptey, e al già citato Kean, anche Parisi, per i postumi di un edema ad un piede, e Fortini, vittima di una sindrome retto-adduttoria. Il programma in casa viola prevede per domani un’unica seduta di allenamento. “Sono felice e orgoglioso di rappresentare la Fiorentina”. Lo ha detto in un’intervista concessa ai canali social della Lega serie A, il fantasista viola Albert Gudmundsson.🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Fiorentina: Kean fuori anche con il Sassuolo. Piccoli punta centrale. Con Gudmundsson. Che afferma: “Felice e fiero in viola”

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