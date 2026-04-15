Il tecnico della Fiorentina ha parlato della sfida di ritorno contro il Crystal Palace, che si gioca questa settimana. La squadra deve rimontare il risultato di 3-0 subito nell’andata. In un’intervista, ha sottolineato l’importanza di mantenere la testa libera e avere coraggio, aggiungendo che vorrebbe restare in carica ma conosce bene come funziona il calcio. La partita rappresenta un’occasione per tentare il rimonta.

La ricetta di Paolo Vanoli è questa: "Testa libera e coraggio, sapendo però che serve una vera e propria impresa". La Fiorentina deve ribaltare il 3-0 dell’andata di una settimana fa, quando il Crystal Palace ha messo una seria ipoteca sul passaggio del turno. Insomma, ora raggiungere le semifinali per i viola sembra un miraggio, ma nessuno vuole arrendersi. L’allenatore aggiunge: “Conta ancor più la voglia di lottare rispetto alla qualità o alla tattica. Ci serve coraggio e dobbiamo perfino rischiare qualcosa. Provare e sognare è la chiave giusta per affrontare questa gara e non costa niente pensare che ci possa essere un’impresa. I ragazzi mi hanno sempre dato tutto e vorrei che ognuno possa dare il 100% delle proprie possibilità, con la libertà di giocare a calcio.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Fiorentina, senti Vanoli: "Testa libera e coraggio. Il futuro? Vorrei restare, ma so come è fatto il calcio"

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