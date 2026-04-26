Fiorentina-Sassuolo si gioca! La partita in diretta

Oggi si gioca la partita tra Fiorentina e Sassuolo, con le squadre che scendono in campo per mantenere o migliorare le rispettive posizioni in classifica. La Fiorentina, vicina alla salvezza, punta a consolidare il risultato positivo ottenuto nelle ultime gare. La sfida si svolge a Firenze e sarà trasmessa in diretta, attirando l’attenzione di molti appassionati di calcio.

Al “Franchi” (ore 12.30) la sfida tra viole ed emiliani. Per la squadra di Vanoli potrebbe valere la salvezza Firenze, 26 aprile 2026 – Ormai quasi salva (ma quel “quasi” non va sottovalutato.) la Fiorentina cerca punti per confermare il verdetto positivo. Di fronte, però, un Sassuolo in salute e difficile da affrontare. - Piccoli: risentimento adduttore sinistro. - Fortini, Parisi e Gosens: stanno recuperando dai loro rispettivi problemi. - Kean: sta aumentando i carichi di lavoro e verrà rivalutato nei prossimi giorni. SASSUOLO (4-3-3): Turati; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Garcia; Thorstvedt, Matic, Kone; Volpato, Pinamonti, Laurienté. Allenatore: Grosso FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Dodo, Rugani, Ranieri, Balbo; Fagioli; Harrison, Ndour, Mandragora, Solomon; Gudmundsson.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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SASSUOLO - FIORENTINA 3-1: DISASTRO FIORENTINA, DISASTRO DE GEA, LA SERIE B è MOLTO VICINA!

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Fiorentina-Sassuolo, si gioca! La partita in direttaFIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Dodo, Rugani, Ranieri, Balbo; Fagioli; Harrison, Ndour, Mandragora, Solomon; Gudmundsson. A disposizione: Christensen, Lezzerini, Kouadio, Comuzzo, Kospo, Brescianini, ... lanazione.it

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