Como-Fiorentina si gioca! Diretta

La partita tra Como e Fiorentina si gioca oggi, perché i viola vogliono migliorare la loro posizione in classifica. Il Como, che sta vivendo un momento di grande slancio, vuole approfittare del proprio vantaggio casalingo per ottenere un risultato importante. La sfida si svolge in un clima di grande attesa, con i tifosi che sperano in una vittoria della loro squadra.

Como, 14 febbraio 2026 – La Fiorentina cerca punti preziosi in chiave salvezza su un campo ostico e contro un avversario, il Como, che è la squadra più in forma della stagione. Ai gigliati servirà un’impresa per portare via punti dal lago di Como. FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea, Dodò, Pongracic, Ranieri, Parisi; Fagioli; Brescianini, Mandragora, Harrison, Solomon; Kean. Allenatore: Vanoli. COMO (4-2-3-1): Butez, Valle, Ramon, Kempf, Kuhn, Da Cunha, Perrone, Vojvoda, Paz, Baturina, Douvikas. Allenatore: Fabregas. Il doppio ex della partita del Sinigaglia. Cecconi indica la via: "Difesa e ripartenze. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Fiorentina a Como per fare l’impresa. Vanoli si gioca la panchina. Fabregas finge di aver paura. FormazioniDevono ritrovare se stessi, i giocatori della Fiorentina oggi in riva al lago di Como (ore 15, diretta su Dazn). E fare l'impresa di battere, o almeno non perdere, contro l'indiavolata formazione di F ... firenzepost.it

