Lecce-Fiorentina si gioca! La partita in diretta

Oggi si gioca la sfida tra Lecce e Fiorentina, due squadre che si affrontano in una partita decisiva per la zona retrocessione. Il Lecce, con 27 punti, si trova in penultima posizione, mentre la Fiorentina, con 38 punti, cerca di consolidare il suo piazzamento in classifica. L’incontro si svolge nel quartiere di Lecce e viene trasmesso in diretta.

Lecce, 20 aprile 2026 – Sfida cruciale per la salvezza tra il Lecce (a 27 punti, terzultimo posto) e la Fiorentina (38 punti, a un passo dal traguardo. Per i salentini è obbligatorio vincere, per i viola sarebbe prezioso fare punti. E’ una sfida delicata per entrambe. Sorprende l'assenza dal primo minuto di Solomon. Gud e Harrison sulle fasce Lecce (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Ramadani, Coulibaly; Pierotti, Ngom, N'Dri; Cheddira. Allenatore: Di Francesco Fiorentina (4-1-4-1): De Gea; Dodò, Pongracic, Ranieri, Gosens; Fagioli; Harrison, Mandragora, Ndour, Gudmundsson; Piccoli. Allenatore: Vanoli La ’confessione’ di Pietro Comuzzo.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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