Fiorentina paura e sollievo | lo Jagiellonia vince 4-2 ma i viola volano agli ottavi

La Fiorentina affronta una partita difficile che si conclude con una sconfitta per 4-2 contro lo Jagiellonia, al termine di due tempi supplementari. La vittoria in trasferta ha comunque permesso ai viola di avanzare agli ottavi di finale di Conference League, nonostante le tensioni e le incertezze vissute durante il match. La sfida ha tenuto con il fiato sospeso i tifosi fino all’ultimo minuto.

Rimonta polacca fino al 3-0 e partita ai supplementari. Fagioli e Fabbian evitano il tracollo, poi la papera di De Gea riaccende il finale. Qualificazione centrata, ma che brividi al Franchi. Una qualificazione sofferta, complicata, quasi gettata al vento e poi ripresa per i capelli. La Fiorentina cade 4-2 al Franchi contro lo Jagiellonia dopo 120 minuti interminabili, ma grazie al 3-0 dell’andata stacca comunque il pass per gli ottavi di finale di Conference League. Una serata dai due volti per la squadra di Vanoli: da una parte l’obiettivo centrato, dall’altra una prestazione fragile e discontinua che deve far riflettere in vista delle prossime decisive sfide salvezza in campionato. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

