Fiorentina-Sassuolo le formazioni ufficiali Anche Piccoli infortunato

La partita tra Fiorentina e Sassuolo si avvicina con le formazioni ufficiali già annunciate. Tra le assenze c’è anche Piccoli, che si è infortunato e non sarà disponibile. La Fiorentina, vicina alla salvezza, punta a consolidare il risultato positivo ottenuto nelle ultime gare, mentre il Sassuolo cerca punti importanti in vista delle ultime giornate di campionato. La sfida si gioca in un clima di tensione e attesa.

Al “Franchi” (ore 12.30) la sfida tra viole ed emiliani. Per la squadra di Vanoli potrebbe valere la salvezza Firenze, 26 aprile 2026 – Ormai quasi salva (ma quel “quasi” non va sottovalutato.) la Fiorentina cerca punti per confermare il verdetto positivo. Di fronte, però, un Sassuolo in salute e difficile da affrontare. - Piccoli: risentimento adduttore sinistro. - Fortini, Parisi e Gosens: stanno recuperando dai loro rispettivi problemi. - Kean: sta aumentando i carichi di lavoro e verrà rivalutato nei prossimi giorni. SASSUOLO (4-3-3): Turati; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Garcia; Thorstvedt, Matic, Kone; Volpato, Pinamonti, Laurienté. Allenatore: Vanoli FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Dodo, Rugani, Ranieri, Balbo; Fagioli; Harrison, Ndour, Mandragora, Solomon; Gudmundsson.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Fiorentina-Sassuolo, le formazioni ufficiali. Anche Piccoli infortunato Fiorentina verso Sassuolo tra palestra e campo Notizie correlate Leggi anche: Lecce-Fiorentina, le formazioni ufficiali: Di Francesco punta su Cheddira, Vanoli si affida a Piccoli Fiorentina-Rakow, formazioni ufficiali: davanti Piccoli e Fazzini. Gudmundsson in pancaFIRENZE – Paolo Vanoli lascia in panchina Gudmundsson, magari per tenerlo pronto in caso di necessità. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Fiorentina-Sassuolo: probabili formazioni e statistiche; Fiorentina-Sassuolo, le probabili formazioni della partita di Serie A; Fiorentina-Sassuolo, probabili formazioni e dove vederla in tv; Probabili formazioni Fiorentina-Sassuolo: chi gioca titolare e le ultime su Kean, Piccoli, Gosens, Berardi, Muric e Pinamonti. Fiorentina-Sassuolo: orario, diretta, formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo realeLa Viola di Vanoli scende in campo al Franchi per contendere ai neroverdi di Grosso la 34ª giornata di campionato: in palio 3 punti chiave per la salvezza ... tuttosport.com Fiorentina-Sassuolo: le formazioni ufficialiLa 34^ giornata di Serie A prosegue oggi con il lunch match tra Fiorentina e Sassuolo. Scopriamo insieme le formazioni ufficiali di Fiorentina-Sassuolo con le scelte dei tecnici Paolo Vanoli ed Fabio ... fantacalcio.it La formazione ufficiale della Fiorentina contro il Sassuolo - facebook.com facebook Dove vedere #Fiorentina- #Sassuolo in tv Dazn o Sky, orario x.com