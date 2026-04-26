Fiorentina-Sassuolo | Gudmundsson guida la Viola contro il Sassuolo

Oggi allo Stadio Franchi si gioca il match tra Fiorentina e Sassuolo, valido per la trentesima giornata di Serie A. La partita vede in campo la squadra viola, guidata da Gudmundsson, contro il Sassuolo. Entrambe le formazioni cercano punti importanti in questa fase del campionato. La sfida è prevista nel pomeriggio e sarà trasmessa in diretta streaming e su alcuni canali televisivi.

? Cosa sapere Fiorentina e Sassuolo si affrontano oggi allo Stadio Franchi per la trentesima giornata di Serie A.. Gudmundsson guida l'attacco viola contro il Sassuolo di Vanoli già salvo in classifica.. Gudmundsson guida l’attacco della Fiorentina allo Stadio Franchi di Firenze questo pomeriggio, domenica 26 aprile 2026, contro un Sassuolo che punta alla conferma dopo il successo ottenuto contro il Como. Il match della trentesima giornata di Serie A vede le Viola impegnate a casa con l’obiettivo di consolidare un trend positivo, nonostante una classifica ancora poco brillante. La squadra di Vanoli, pur trovandosi al 25° posto con otto punti di vantaggio sulla zona retrocessione, vanta un cammino recente incoraggiante con sei partite senza sconfitta nel campionato.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Fiorentina-Sassuolo: Gudmundsson guida la Viola contro il Sassuolo Fiorentina-Sassuolo 3-2 | La doppietta di Severini trascina la Viola | #SerieAWomenAthora Notizie correlate Fiorentina-Sassuolo: viola in emergenza. Piccoli out, Gudmundsson “falso nueve”. La salvezza è lì, va presa. FormazioniFIRENZE – Paolo Vanoli farà conoscere solo nella mattinata di oggi, giusto qualche ora prima di Fiorentina-Sassuolo (ore 14,30, diretta su Dazn)... Fiorentina: Kean fuori anche con il Sassuolo. Piccoli punta centrale. Con Gudmundsson. Che afferma: “Felice e fiero in viola”Davanti a De Gea, linea a quattro con Dodo e Balbo esterni, quest’ultimo schierato al posto di Gosens, reduce da un risentimento ai flessori della... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Fiorentina-Sassuolo, dove vedere la partita in tv: gli orari; Fiorentina-Sassuolo: orario, diretta, formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale; Kean gioca Fiorentina-Sassuolo? Convocato, titolare, in panchina? Le ultime sulle sue condizioni; Calcio Live: in campo Fiorentina-Sassuolo (0-0). Fiorentina-Sassuolo 0-0: Solomon si divora un gol. La partita in direttaFIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Dodo, Rugani, Ranieri, Balbo; Fagioli; Harrison, Ndour, Mandragora, Solomon; Gudmundsson. A disposizione: Christensen, Lezzerini, Kouadio, Comuzzo, Kospo, Brescianini, ... lanazione.it Fiorentina-Sassuolo, le formazioni ufficiali della partita di Serie ANel match dell'ora di pranzo della domenica, la squadra di Vanoli aspetta quella di Grosso. Senza Kean e con Piccoli che non sta bene, la Fiorentina gioca con Gudmundsson prima punta. R ugani vince il ... sport.sky.it SERIE A | In campo Fiorentina-Sassuolo. DIRETTA #ANSA - facebook.com facebook Partecipa all’asta di @MatchWornShirt per aggiudicarti la maglia indossata in Fiorentina-Sassuolo l.mws.com/7mvRj2 x.com