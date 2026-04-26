Fiorentina-Sassuolo domenica 26 aprile 2026 ore 12 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici Almeno un gol per parte al Franchi

Domenica alle 12:30 si gioca al Franchi la partita tra Fiorentina e Sassuolo, valida per la 34esima giornata di Serie A. Le formazioni ufficiali sono state comunicate e si attendono almeno un gol per squadra. Le quote e i pronostici sono disponibili per gli scommettitori, mentre i tifosi si preparano a seguire la sfida tra le due squadre. La partita rappresenta un momento importante del campionato di questa stagione.