Fiorentina-Sassuolo domenica 26 aprile 2026 ore 12 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici Almeno un gol per parte al Franchi
Domenica alle 12:30 si gioca al Franchi la partita tra Fiorentina e Sassuolo, valida per la 34esima giornata di Serie A. Le formazioni ufficiali sono state comunicate e si attendono almeno un gol per squadra. Le quote e i pronostici sono disponibili per gli scommettitori, mentre i tifosi si preparano a seguire la sfida tra le due squadre. La partita rappresenta un momento importante del campionato di questa stagione.
All’ora di pranzo di domenica si sfidano Fiorentina e Sassuolo al Franchi per la 34esima giornata di Serie A. La Viola sta portando a termine uma stagione molto complicata, ma alla fine la salvezza dovrebbe arrivare senza problemi. I toscani sono imbattuti da ben sei turni di campionato e hanno allungato sulle rivali, anche se. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com
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