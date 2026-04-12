Genoa-Sassuolo domenica 12 aprile 2026 ore 12 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici Almeno tre gol a Marassi

Domenica 12 aprile 2026 alle 12:30 si disputa a Marassi il match di Serie A tra Genoa e Sassuolo. Le formazioni ufficiali sono state comunicate, e si prevedono almeno tre gol durante l'incontro. I padroni di casa del Genoa cercano di ottenere punti importanti, mentre il Sassuolo si presenta con l’obiettivo di ottenere un risultato positivo. Le quote e i pronostici sono disponibili prima della partita.

Il lunch match di questa domenica di Serie A va in scena a Marassi tra Genoa e Sassuolo. I padroni di casa del Genoa devono ancora conquistarsi. La salvezza dato che al momento figurano solo a +6 sulla terzultima, un gap che non può far stare completamente tranquilli. I ko contro Udinese e Juventus obbligano. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Genoa-Sassuolo (domenica 12 aprile 2026 ore 12:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Almeno tre gol a Marassi Genoa-Sassuolo (domenica 12 aprile 2026 ore 12:30): formazioni, quote, pronosticiIl lunch match di questa domenica di Serie A va in scena a Marassi tra Genoa e Sassuolo.