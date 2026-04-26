Fiorentina-Sassuolo 0-0 | squadre al riposo La partita in diretta

Al termine del primo tempo, Fiorentina e Sassuolo sono ferme sul punteggio di 0-0. La partita si sta giocando allo stadio di Firenze, con le due squadre che cercano di ottenere un risultato utile in questa fase della stagione. La squadra di casa sta affrontando il secondo tempo con l’obiettivo di consolidare la propria posizione in classifica, mentre quella ospite cerca di sbloccare il punteggio.

Al “Franchi” (ore 12.30) la sfida tra viole ed emiliani. Per la squadra di Vanoli potrebbe valere la salvezza Firenze, 26 aprile 2026 – Ormai quasi salva (ma quel “quasi” non va sottovalutato.) la Fiorentina cerca punti per confermare il verdetto positivo. Di fronte, però, un Sassuolo in salute e difficile da affrontare. Finisce qui il primo tempo. Meglio i viola, ma non riescono a concretizzare le azioni d'attacco - Piccoli: risentimento adduttore sinistro. - Fortini, Parisi e Gosens: stanno recuperando dai loro rispettivi problemi. - Kean: sta aumentando i carichi di lavoro e verrà rivalutato nei prossimi giorni. SASSUOLO (4-3-3): Turati; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Garcia; Thorstvedt, Matic, Kone; Volpato, Pinamonti, Laurienté.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Fiorentina-Sassuolo 0-0: squadre al riposo. La partita in diretta Fiorentina verso Sassuolo tra palestra e campo Notizie correlate Leggi anche: Fiorentina-Sassuolo 0-0: Gudmundsson vicino al gol. La partita in diretta Leggi anche: Fiorentina-Sassuolo 0-0. La partita in diretta Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Fiorentina-Sassuolo: probabili formazioni e statistiche; Fiorentina-Sassuolo, dove vedere la partita in tv: gli orari; Fiorentina - Sassuolo; Fiorentina-Sassuolo: orario, diretta, formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale. LIVE Fiorentina-Sassuolo 0-0 Serie A 2025/2026: Volpato Tenta Il TiroSerie A 2025/2026, 34a giornata. Le ultime notizie sulla partita Fiorentina-Sassuolo: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. sport.virgilio.it Fiorentina-Sassuolo 0-0: Solomon si divora un gol. La partita in direttaFIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Dodo, Rugani, Ranieri, Balbo; Fagioli; Harrison, Ndour, Mandragora, Solomon; Gudmundsson. A disposizione: Christensen, Lezzerini, Kouadio, Comuzzo, Kospo, Brescianini, ... lanazione.it SERIE A | In campo Fiorentina-Sassuolo. DIRETTA #ANSA - facebook.com facebook Partecipa all’asta di @MatchWornShirt per aggiudicarti la maglia indossata in Fiorentina-Sassuolo l.mws.com/7mvRj2 x.com