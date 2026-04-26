Fiorentina-Sassuolo 0-0 La partita in diretta

La partita tra Fiorentina e Sassuolo si è conclusa con un pareggio a zero a zero. La gara si è giocata a Firenze il 26 aprile 2026. La Fiorentina, vicina alla salvezza, ha cercato di ottenere punti utili per consolidare la posizione in classifica. Il match si è svolto senza reti segnate da entrambe le squadre, con varie occasioni create ma nessun gol realizzato.

Al “Franchi” (ore 12.30) la sfida tra viole ed emiliani. Per la squadra di Vanoli potrebbe valere la salvezza Firenze, 26 aprile 2026 – Ormai quasi salva (ma quel “quasi” non va sottovalutato.) la Fiorentina cerca punti per confermare il verdetto positivo. Di fronte, però, un Sassuolo in salute e difficile da affrontare. - Piccoli: risentimento adduttore sinistro. - Fortini, Parisi e Gosens: stanno recuperando dai loro rispettivi problemi. - Kean: sta aumentando i carichi di lavoro e verrà rivalutato nei prossimi giorni. SASSUOLO (4-3-3): Turati; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Garcia; Thorstvedt, Matic, Kone; Volpato, Pinamonti, Laurienté. Allenatore: Grosso FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Dodo, Rugani, Ranieri, Balbo; Fagioli; Harrison, Ndour, Mandragora, Solomon; Gudmundsson.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Fiorentina-Sassuolo 0-0. La partita in diretta Fiorentina-Sassuolo 3-2 | La doppietta di Severini trascina la Viola | #SerieAWomenAthora Notizie correlate Leggi anche: Fiorentina-Sassuolo, si gioca! La partita in diretta Calcio giovanile, è partita la Viareggio-Cup: Fiorentina e Sassuolo a valangaViareggio (Lucca), 9 marzo 2926 – Prima giornata della Viareggio Cup, la più importante manifestazione di calcio giovanile a livello mondiale. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Fiorentina-Sassuolo: probabili formazioni e statistiche; Fiorentina-Sassuolo, dove vedere la partita in tv: gli orari; Fiorentina - Sassuolo; Fiorentina-Sassuolo: orario, diretta, formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale. LIVE Fiorentina-Sassuolo 0-0 Serie A 2025/2026: Idzes Contuso Dopo PallonataSerie A 2025/2026, 34a giornata. Le ultime notizie sulla partita Fiorentina-Sassuolo: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. sport.virgilio.it Fiorentina-Sassuolo 0-0, segui la diretta testuale di Firenzeviola.it!2' - Primo lancio per Harrison che vince il duello aereo al limite dell'area ma sulla sponda allontana la difesa del Sassuolo. 0' - VIA! SI PARTE AL FRANCHI! Primo ... firenzeviola.it SERIE A | In campo Fiorentina-Sassuolo. DIRETTA #ANSA - facebook.com facebook Partecipa all’asta di @MatchWornShirt per aggiudicarti la maglia indossata in Fiorentina-Sassuolo l.mws.com/7mvRj2 x.com