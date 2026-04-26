Fiorentina-Sassuolo 0-0 | Gudmundsson vicino al gol La partita in diretta

La partita tra Fiorentina e Sassuolo si è conclusa con un pareggio a reti inviolate. Nel corso dell'incontro, un tentativo di gol è stato sfiorato da un giocatore del Sassuolo, che si è avvicinato alla rete senza riuscire a segnare. La squadra di casa, invece, ha cercato di trovare la rete senza successo. La gara si è svolta a Firenze e si è conclusa senza reti segnate.

Al “Franchi” (ore 12.30) la sfida tra viole ed emiliani. Per la squadra di Vanoli potrebbe valere la salvezza Firenze, 26 aprile 2026 – Ormai quasi salva (ma quel “quasi” non va sottovalutato.) la Fiorentina cerca punti per confermare il verdetto positivo. Di fronte, però, un Sassuolo in salute e difficile da affrontare. - Piccoli: risentimento adduttore sinistro. - Fortini, Parisi e Gosens: stanno recuperando dai loro rispettivi problemi. - Kean: sta aumentando i carichi di lavoro e verrà rivalutato nei prossimi giorni. SASSUOLO (4-3-3): Turati; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Garcia; Thorstvedt, Matic, Kone; Volpato, Pinamonti, Laurienté. Allenatore: Grosso FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Dodo, Rugani, Ranieri, Balbo; Fagioli; Harrison, Ndour, Mandragora, Solomon; Gudmundsson.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Fiorentina-Sassuolo 0-0: Gudmundsson vicino al gol. La partita in diretta Notizie correlate Leggi anche: Fiorentina-Sassuolo 0-0. La partita in diretta Leggi anche: Fiorentina-Sassuolo, si gioca! La partita in diretta Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Fiorentina-Sassuolo: probabili formazioni e statistiche; Fiorentina-Sassuolo, dove vedere la partita in tv: gli orari; Fiorentina - Sassuolo; Fiorentina-Sassuolo: orario, diretta, formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale. LIVE Fiorentina-Sassuolo 0-0 Serie A 2025/2026: Occasione Gudmundsson SfiorataSerie A 2025/2026, 34a giornata. Le ultime notizie sulla partita Fiorentina-Sassuolo: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. sport.virgilio.it Fiorentina-Sassuolo 0-0, segui la diretta testuale di Firenzeviola.it!2' - Primo lancio per Harrison che vince il duello aereo al limite dell'area ma sulla sponda allontana la difesa del Sassuolo. 0' - VIA! SI PARTE AL FRANCHI! Primo ... firenzeviola.it SERIE A | In campo Fiorentina-Sassuolo. DIRETTA #ANSA - facebook.com facebook Partecipa all’asta di @MatchWornShirt per aggiudicarti la maglia indossata in Fiorentina-Sassuolo l.mws.com/7mvRj2 x.com