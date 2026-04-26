Fiorentina-Sassuolo 0-0 | si gioca la ripresa La partita in diretta

Nel pomeriggio di oggi si è disputata la partita tra Fiorentina e Sassuolo, terminata senza reti. La sfida si è conclusa con un pareggio a reti inviolate e ha rappresentato la prima frazione di una gara che riprenderà prossimamente. La squadra di casa, vicina alla salvezza, cerca ulteriori punti per consolidare la propria posizione in classifica.

Al “Franchi” la sfida tra viole ed emiliani. Per la squadra di Vanoli potrebbe valere la salvezza Firenze, 26 aprile 2026 – Ormai quasi salva (ma quel “quasi” non va sottovalutato.) la Fiorentina cerca punti per confermare il verdetto positivo. Di fronte, però, un Sassuolo in salute e difficile da affrontare. Finisce qui il primo tempo. Meglio i viola, ma non riescono a concretizzare le azioni d'attacco - Piccoli: risentimento adduttore sinistro. - Fortini, Parisi e Gosens: stanno recuperando dai loro rispettivi problemi. - Kean: sta aumentando i carichi di lavoro e verrà rivalutato nei prossimi giorni. SASSUOLO (4-3-3): Turati; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Garcia; Thorstvedt, Matic, Kone; Volpato, Pinamonti, Laurienté.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Fiorentina-Sassuolo 0-0: si gioca la ripresa. La partita in diretta Fiorentina verso Sassuolo tra palestra e campo Notizie correlate Leggi anche: Fiorentina-Sassuolo, si gioca! La partita in diretta Lecce-Fiorentina, si gioca! La partita in direttaLecce, 20 aprile 2026 – Sfida cruciale per la salvezza tra il Lecce (a 27 punti, terzultimo posto) e la Fiorentina (38 punti, a un passo dal... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Fiorentina-Sassuolo: probabili formazioni e statistiche; Fiorentina-Sassuolo, dove vedere la partita in tv: gli orari; Fiorentina - Sassuolo; Fiorentina-Sassuolo: orario, diretta, formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale. LIVE Fiorentina-Sassuolo 0-0 Serie A 2025/2026: Serie A: Fiorentina a Roma, Milan a SassuoloSerie A 2025/2026, 34a giornata. Le ultime notizie sulla partita Fiorentina-Sassuolo: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. sport.virgilio.it Fiorentina-Sassuolo 0-0: squadre al riposo. La partita in direttaFIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Dodo, Rugani, Ranieri, Balbo; Fagioli; Harrison, Ndour, Mandragora, Solomon; Gudmundsson. A disposizione: Christensen, Lezzerini, Kouadio, Comuzzo, Kospo, Brescianini, ... lanazione.it SERIE A | In campo Fiorentina-Sassuolo. DIRETTA #ANSA - facebook.com facebook Partecipa all’asta di @MatchWornShirt per aggiudicarti la maglia indossata in Fiorentina-Sassuolo l.mws.com/7mvRj2 x.com