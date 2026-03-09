Calcio giovanile è partita la Viareggio-Cup | Fiorentina e Sassuolo a valanga

È iniziata la prima giornata della Viareggio Cup, la principale competizione di calcio giovanile a livello internazionale. Le squadre coinvolte sono la Fiorentina e il Sassuolo, entrambe hanno ottenuto vittorie schiaccianti nelle loro partite di esordio. La manifestazione si svolge a Viareggio, in provincia di Lucca, e coinvolge numerosi giovani calciatori provenienti da diverse nazioni.

Viareggio (Lucca), 9 marzo 2926 – Prima giornata della Viareggio Cup, la più importante manifestazione di calcio giovanile a livello mondiale. Tra i risultati che spiccano ci sono le goleade di Fiorentina (5-1 alla Vis Pesaro) e del Sassuolo (6-0 al Signa). Ulteriore variazione tra le squadre partecipanti: nel girone 5, il Magic Stars non può partecipare per i problemi legati alla concessione dei visti. Al posto della formazione nigeriana, subentra il Siena, che va ad aggiungersi a Spezia, Pistoiese e gli statunitensi del Westchester United. I bianconeri toscani debutteranno domani (martedì 10) alle ore 11 contro lo Spezia al centro sportivo "Ferdeghini" della città ligure.