Fiorentina-Sassuolo 0-0 i viola a +9 sulla zona retrocessione

La partita tra Fiorentina e Sassuolo si è conclusa senza reti al 'Franchi', nell'anticipo della 34ª giornata di Serie A. La Fiorentina, grazie al punto ottenuto, mantiene un vantaggio di nove punti sulla zona retrocessione. Nessun gol è stato segnato durante l'incontro, che ha visto entrambe le squadre impegnate senza riuscire a trovare la rete. La sfida si è disputata in un’atmosfera di equilibrio tra le due formazioni.

Finisce senza reti la sfida del ‘Franchi’ tra Fiorentina e Sassuolo, gara valida per la 34?? giornata di Serie A. I viola si avvicinano così ancor più alla salvezza salendo a quota 37 punti, a +9 sulla zona retrocessione, mentre i neroverdi salgono a 46 punti, sempre al decimo posto. Atp Madrid 2026, oggi in campo Musetti e Sinner. Segui i match degli italiani New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong .🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Fiorentina-Sassuolo 0-0, i viola a +9 sulla zona retrocessione Fiorentina-Sassuolo 3-2 | La doppietta di Severini trascina la Viola | #SerieAWomenAthora Notizie correlate Leggi anche: Udinese-Fiorentina 3-0, viola ancora in zona retrocessione Leggi anche: Il Genoa batte 2-1 il Sassuolo e va a +9 sulla zona retrocessione Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Fiorentina-Sassuolo: probabili formazioni e statistiche; Fiorentina-Sassuolo, dove vedere la partita in tv: gli orari; Fiorentina - Sassuolo; Fiorentina-Sassuolo: orario, diretta, formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale. Fiorentina-Sassuolo 0-0: Vanoli manca il match-point salvezza, ma i viola sono al sicuroIl prolungato forcing dei toscani non produce gol contro i ragazzi di Grosso: il +9 sulla Cremonese però è quasi una certezza ... corrieredellosport.it Fiorentina-Sassuolo 0-0: nessun gol, ma Vanoli è un punto più vicino alla salvezzaLeggi su Sky Sport l'articolo Fiorentina-Sassuolo 0-0: nessun gol, ma Vanoli è un punto più vicino alla salvezza ... sport.sky.it Fiorentina sprecona, Turati muro: solo un punto col Sassuolo, ma salvezza vicina - facebook.com facebook #Fiorentina sprecona, #Turati muro: solo un punto col Sassuolo, ma salvezza vicina x.com