Udinese-Fiorentina 3-0 viola ancora in zona retrocessione

Nella partita della 27ª giornata disputata al Bluenergy Stadium, l’Udinese ha battuto la Fiorentina con un punteggio di 3-0. I friulani, dopo tre sconfitte consecutive, sono riusciti a ottenere una vittoria importante, mentre i viola continuano a occupare una posizione di classifica che li avvicina alla zona retrocessione. La gara si è conclusa con il risultato finale favorevole ai padroni di casa.

L'Udinese cala il tris alla Fiorentina e complica i piani salvezza dei viola. I friulani si risollevano dopo tre sconfitte di fila e si impongono per 3-0 nel posticipo della 27a giornata disputato al Bluenergy Stadium. I padroni di casa sbloccano il risultato al 10' con Kabasele. Nella ripresa il raddoppio firmato da Davis, che trasforma il rigore concesso per intervento di Rugani sull'ex Watford (64'). Nel recupero arriva il tris di Buksa (93'). In classifica la Fiorentina resta terz'ultima con 24 punti, insieme al Lecce e alla Cremonese. L'Udinese sale a 35.