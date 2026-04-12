Il Genoa batte 2-1 il Sassuolo e va a +9 sulla zona retrocessione

Il Genoa ha vinto 2-1 contro il Sassuolo nel match giocato a Marassi alle 12.30. La squadra di Daniele De Rossi ha segnato il primo gol al 18’ con un tiro di Ruslan Malinovskyi. La vittoria ha portato il Genoa a +9 punti sulla zona retrocessione. La partita ha visto anche altri episodi, ma i dettagli principali riguardano il risultato e il vantaggio iniziale della squadra di casa.

AGI - Il Genoa batte 2-1 il Sassuolo a Marassi nel match delle 12.30 e ipoteca la salvezza. La squadra di Daniele De Rossi passa in vantaggio al 18' con un gran tiro di Ruslan Malinovskyi. Al 57' arriva il provvisorio pareggio degli emiliani con Ismael Koné, ma all'83' Caleb Ekuban trova il raddoppio per i padroni di casa su assist di Messias, abile ad anticipare Muric. Il Genoa sale così a 36 punti, portandosi a +9 dal terz'ultimo posto in classifica. Il Sassuolo resta fermo a 42 punti, venendo scavalcato dall'Udinese. Rissa nel tunnel: espulsi Berardi ed Ellertsson. La partita è segnata da un episodio di forte tensione a fine primo tempo: una rissa nel tunnel degli spogliatoi porta l'arbitro Rapuano a espellere Domenico Berardi ed Ellertsson.🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Il Genoa batte 2-1 il Sassuolo e va a +9 sulla zona retrocessione Leggi anche: Il Pisa batte un colpo, Genoa tre punti d'oro a Verona, un Bologna stoico batte il Sassuolo Mancuso allo scadere: il Mantova batte 2-1 il Bari e si tira fuori dalla zona retrocessioneMantova, 7 febbraio 2026 – Un gol allo scadere del recupero di Mancuso, a lungo inseguito dai Galletti nel mercato di gennaio, fa esplodere di gioia... IL PROTAGONISTA INVISIBILE DI SASSUOLO - GENOA 1-2 #Shorts