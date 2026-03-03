Alma Fano | dopo il pareggio la rimonta per il 2-1 decisivo

Alma Fano e Pergolese si sono affrontate in una partita di campionato che si è conclusa con la vittoria dei padroni di casa per 2-1. Dopo il pareggio iniziale, Alma Fano è riuscita a rimontare e segnare il gol decisivo nel secondo tempo. La partita si è svolta sul campo locale, con entrambe le squadre che hanno dato battaglia fino alla fine.

La partita di campionato tra Alma Fano e Pergolese si è conclusa con un risultato di misura che ha premiato la costanza dei padroni di casa. In un incontro segnato da un equilibrio iniziale e da una rimonta avversaria, l'Alma ha saputo recuperare il vantaggio perso per imporsi per 2-1. La vittoria è stata ottenuta grazie a una gestione tattica che ha permesso di chiudere la gara nel finale allungato. Il successo è arrivato dopo che la squadra ospite aveva pareggiato il vantaggio iniziale, dimostrando un temperamento mai doma. I granata hanno dovuto affrontare una squadra avversaria insidiosa e agile, capace di riequilibrare il punteggio. La partita si è svolta in un pomeriggio nuvoloso con un terreno di gioco definito discreto, davanti a circa 900 spettatori presenti allo stadio.