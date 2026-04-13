Folgavarrano pareggio eroico in Umbria | Fossati strappa il punto

Nel match tra Folgavarrano e Trestina, terminato 1-1, il Folgavarrano ottiene un pareggio importante in Umbria. La partita si conclude con un punto guadagnato in una sfida decisiva per la classifica, con i giocatori che riescono a mantenere il risultato fino al fischio finale. La Trestina e il Folgavarrano si sono affrontate in un incontro che ha visto entrambe le squadre lottare fino all’ultimo minuto.

Il Folgavarrano strappa un punto prezioso in territorio umbro, pareggiando per 1-1 contro la Trestina in una sfida cruciale per la salvezza. La squadra di Daniele Pagliarini, privata del tecnico Lucio Brando per una squalifica, ha saputo reagire al gol dei padroni di casa grazie alla punta Fossati, chiudendo il match a tre giornate dal termine della stagione. Resilienza maremmana e nervi tesi in campo. La sfida tra i minerari e i padroni di casa non è stata solo una questione di pallone, ma anche di disciplina e gestione degli spazi. Sul fronte tecnico, il Folgavarrano ha dovuto affrontare l’assenza di Pagliarini, sospeso per cinque turni dopo l’espulsione subita da Brando nel precedente incontro contro il Camaiore.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Folgavarrano, pareggio eroico in Umbria: Fossati strappa il punto Leggi anche: Fiorentina, pareggio amaro al 94?: Torino strappa un punto e riapre i dubbi salvezza per i viola. Albissole, miracolo al 90?: pareggio eroico nel finale di recuperoIl campo di Albissola si è trasformato in un teatro di pura resilienza sportiva, dove il cuore dei biancazzurri ha prevalso sulle difficoltà tattiche...