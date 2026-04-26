FIRENZE – Si conclude a reti inviolate la sfida del “Franchi” tra la Fiorentina e il Sassuolo. Il risultato di 0-0 fotografa un incontro equilibrato e a tratti contratto, in cui entrambe le formazioni hanno costruito occasioni potenziali senza però riuscire a trovare la necessaria lucidità in fase di finalizzazione. Per la squadra viola resta il rammarico di non aver sfruttato la maggiore densità offensiva, sbattendo ripetutamente contro l’attenta organizzazione difensiva della compagine emiliana. La prima frazione di gioco si sviluppa su ritmi non esaltanti, con le squadre impegnate prevalentemente in una prolungata fase di studio a centrocampo.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Fiorentina imprecisa: contro il Sassuolo finisce 0-0. Pinamonti fa tremare il palo

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