Fiorentina salvezza più vicina | col Lecce è 1-1 viola a +8 dalla zona rossa

La Fiorentina ottiene un punto in trasferta contro il Lecce, terminando la partita con il risultato di 1-1. La squadra toscana si mantiene a otto punti di vantaggio sulla zona pericolosa della classifica, avvicinandosi alla salvezza. La partita si conclude senza grandi emozioni, ma permette alla Fiorentina di consolidare la propria posizione in classifica.

Un punto che pesa, forse più di quanto dica il risultato. La Fiorentina esce dal Via del Mare con un 1-1 contro il Lecce che non accende entusiasmi, ma che consolida certezze. In una serata iniziata con qualche ombra e chiusa con più di un brivido, i viola portano a casa un pareggio che, alla.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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