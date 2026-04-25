Porto milioni bloccati dal Mef Sindaco Silvetti | Ancona è la più colpita Le opere vanno fatte davvero

A Porto, diversi milioni di euro sono stati bloccati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. Il sindaco di Ancona ha dichiarato che la città è la più colpita da questa situazione e ha sottolineato la necessità di realizzare effettivamente le opere previste. La questione riguarda i fondi destinati a interventi strategici, che sono stati temporaneamente sospesi, lasciando in attesa i progetti in corso.

Ancona, 25 aprile 2026 – Fondi per le opere strategiche ‘prese in prestito’ dal Mef – il Ministero dell’Economia e delle Finanze –: la notizia circolata ieri dopo la seduta del Comitato di Gestione del porto, che doveva approvare il rendiconto dell’Autorità del Sistema Portuale dell’Adriatico Centrale, ha suscitato una forte discussione negli ambienti politici e imprenditoriali della città. Più che una responsabilità degli uffici dell’Adsp sembra ormai accertato che si sia trattato di una decisione irrevocabile presa dal dicastero guidato da Giancarlo Giorgetti per avere in prestito quei fondi destinati però a essere restituiti a stretto giro di posta.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Porto, milioni bloccati dal Mef. Sindaco Silvetti: “Ancona è la più colpita. Le opere vanno fatte davvero” Notizie correlate Il sindaco di Ancona Daniele Silvetti ha ricevuto il nuovo comandante dei vigili del fuoco Giuseppe CostaDurante l’incontro il sindaco ha presentato al nuovo responsabile dei vigili del fuoco la città e le sue potenzialità e ribadito la massima... Porto di Ancona: 500 camion bloccati, via Mattei è un caosLa logistica del porto di Ancona si trova al punto critico a causa della saturazione degli spazi di sosta in via Mattei, dove i 17 stalli riservati... Una raccolta di contenuti Si parla di: Porto, milioni bloccati dal Mef. Sindaco Silvetti: Ancona è la più colpita. Le opere vanno fatte davvero. Porto e i milioni vaporizzati, il sindaco Silvetti «Siamo molto preoccupati, ne parlerò con Acquaroli. I soldi vanno a chi fa subito le opere»Daniele Silvetti, sindaco di Ancona: qual è la reazione della città all’indomani della notizia dei 100 milioni vaporizzati, di cui la metà per Ancona? corriereadriatico.it Molo Clementino, il sindaco Silvetti: «Basta navi al porto antico di Ancona. Tavolo con Regione e Ast»ANCONA Dopo averlo scandito sulle colonne del Corriere Adriatico, il sindaco Daniele Silvetti l’ha ribadito ieri anche dai banchi del Consiglio comunale. Il Comune resta contrario alla realizzazione ... corriereadriatico.it