Reddito garantito i dati smentiscono i pregiudizi
Un nuovo studio dimostra che le persone che ricevono il reddito garantito pagano meno tasse e lavorano di più, smentendo i pregiudizi diffusi. La ricerca, condotta su un vasto campione di cittadini, rivela che il sostegno economico aiuta a trovare un impiego stabile e a ridurre l’evasione fiscale. La scoperta arriva mentre il dibattito pubblico si concentra sulle politiche di assistenza diretta.
Il dibattito sui programmi di sostegno economico diretto ai cittadini riceve oggi un contributo importante dalla scienza. Da tempo, infatti, i pagamenti in contanti senza vincoli suscitano critiche, basate sul timore che i beneficiari possano usare il denaro in modo irresponsabile, aumentando comportamenti rischiosi come il consumo di alcol o droghe. Al centro dello studio c’è il Permanent Fund Dividend (PFD), attivo dal 1982. Ogni anno, tutti i residenti ricevono una somma variabile tra 1.000 e 2.000 dollari, finanziata con i proventi delle risorse petrolifere statali. Si tratta di uno dei più longevi esempi di reddito universale diretto al mondo, applicato senza distinzione di reddito o condizione sociale. 🔗 Leggi su Billipop.com
Due terzi dei nuovi occupati in posti a basso reddito: i dati Istat smentiscono Fratelli d’Italia, che rivendica progressi ‘soprattutto per i più fragili’
Povertà alimentare e sanitaria: ecco i dati che smentiscono il governoLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Reddito garantito, le evidenze parlano chiaro; Liste d’attesa, D’Alberto: Il Sole 24 ore certifica la totale assenza di una politica sanitaria; Stato paga tutti ogni anno: i dati mostrano risultati sorprendenti.
Reddito garantito, le evidenze parlano chiaroUndici anni di dati in Alaska mostrano assenza di correlazioni tra pagamenti annuali e aumento di traumi gravi o decessi. msn.com
Il reddito garantito «è solo il primo passo». Un corteo innovativoI carrelli della spesa in apertura del corteo che riportano gli aumenti stratosferici causati dall’inflazione: patate: +18,5%; carne: 10,8%; burro: +33%. La tenda degli studenti che protestano contro ... ilmanifesto.it
Scoperta bisca clandestina, croupier giocava reddito di cittadinanza. Nel Varesotto, molti avventori giovani #ANSA - facebook.com facebook