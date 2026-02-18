Rimini ospita KEY 2026 | transizione energetica tra costi finanza e innovazione per un futuro sostenibile

Rimini accoglie la fiera KEY 2026, evento dedicato alla transizione energetica. La causa è l’aumento dei costi dell’energia e la ricerca di soluzioni più sostenibili. Dal 4 al 6 marzo, esperti, aziende e istituzioni si riuniscono per discutere di innovazione, investimenti e finanza verde. La manifestazione si svolge in una grande arena nel centro della città, attirando partecipanti da tutta Italia. L’obiettivo è trovare strategie concrete per affrontare le sfide energetiche del futuro. Rimini si prepara ad essere il palcoscenico di questa importante sfida.

KEY 2026: Rimini al centro della sfida energetica italiana tra costi, innovazione e transizione. Rimini si prepara ad ospitare dal 4 al 6 marzo KEY 2026, la fiera di riferimento per la transizione energetica. L'evento, che vedrà la partecipazione di oltre 150 eventi e un intenso programma scientifico, punta a fornire un punto di incontro cruciale per affrontare le sfide legate ai costi dell'energia e accelerare la transizione verso un futuro più sostenibile in un contesto geopolitico ed economico in rapida evoluzione. La finanza come motore della decarbonizzazione. Al centro del dibattito di KEY 2026 ci sarà la finanza, considerata uno strumento essenziale per domare i costi dell'energia e alleggerire la pressione su famiglie e imprese.