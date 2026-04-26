Mario Biondi ha pubblicato il suo nuovo album intitolato «Prova d'autore», che include venti brani scritti e interpretati interamente in italiano. Si tratta del primo progetto dell'artista con tutte le canzoni in questa lingua. La pubblicazione segna un nuovo capitolo nella carriera di Biondi, noto per il suo stile soul e jazz. L'album è disponibile su diverse piattaforme musicali da poco tempo.

Venti canzoni per la mia rivoluzione». Mario Biondi ha appena pubblicato «Prova d'autore», il suo primo album composto e cantato interamente in italiano. Con le nuove canzoni festeggia i primi vent'anni di carriera dall'esplosione mondiale di «This is what you are» e «Handful of soul». Nell'edicola degli artisti de Il Tempo parla delle nuove canzoni, della tournée che sta per partire e delle mille collaborazioni che hanno costellato la sua carriera. Tra i tanti ricordi emergono quelli legati alla realizzazione del videoclip di «Lowdown», brano inciso con Incognito e Chaka Khan. Biondi si trovava in barca insieme a Jean-Paul «Bluey» Maunick degli Incognito quando decisero di avvicinarsi alla costa per fare una pausa e mangiare qualcosa in un ristorante.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - "Finalmente canto in italiano". La prova d'autore di Mario Biondi

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