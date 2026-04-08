"E pensare che su quel brano non avrei puntato un centesimo." ammette Mario Biondi parlando dei vent’anni di This is what you are, la mega hit su cui ha costruito una carriera, e relativo album Handful of soul. Anniversario che festeggia regalandosi un tour destinato a tenerlo sulla strada fino a dicembre e un album, Prova d’autore, il primo tutto in italiano della sua discografia in uscita venerdì. D’altronde lui per i compleanni ha un debole e giura di ricordare non solo quelli di tutti e dieci i figli "ma pure quelli delle loro madri". Una bella memoria, non c’è che dire. Sul ritratto di copertina sfoggia un paio di baffetti da pittore impressionista di fine Ottocento. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Mario Biondi tutto in italiano: "Una Prova d’autore oltre Sanremo"

Mario Biondi alla ‘Prova d’autore’, primo disco tutto in italiano per il cantante parmenseE’ la voce italiana più calda e riconoscibile del soul-jazz, Mario Biondi celebra 20 anni di una carriera internazionale con un progetto a sorpresa.

Mario Biondi annuncia “Prova d’autore”, il suo primo album in italianofoto di Cettii LipariCATANIA – Quest’anno Mario Biondi, la voce italiana più calda e riconoscibile del soul-jazz, festeggia un traguardo...

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Mario Biondi tutto in italiano: Una Prova d’autore oltre SanremoIl nuovo album del cantautore include anche due canzoni proposte al Festival e bocciate da Conti Mi sono deciso nel ventennale di This is what you are, un brano sul quale non avrei messo un centesi ... quotidiano.net

Mario Biondi: «La mia vera Prova d’autore è un album tutto in italiano. Il mio brano scartato a Sanremo, ma mai dire mai»Vent’anni dopo Handful of Soul e il successo internazionale di This Is What You Are, Mario Biondi pubblica Prova d’autore, il primo ... leggo.it

Mario Biondi debutta con un album per la primissima volta in italiano: l'intervista a Tgcom24 - facebook.com facebook

MARIO BIONDI - Esce il suo primo album in italiano e a maggio riparte per un tour in Italia e all'estero che ci racconta in un'intervista #MarioBiondi x.com