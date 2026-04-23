Negli ultimi mesi si registra un aumento delle richieste di trattamenti anti-età, in particolare di filler e iniezioni di tossina botulinica, molto popolari tra chi desidera interventi estetici minimamente invasivi. Tuttavia, i dermatologi hanno ricordato l’importanza di seguire le norme di sicurezza e di affidarsi a professionisti qualificati per evitare complicazioni. La crescita di queste procedure riflette una tendenza diffusa, che coinvolge un numero crescente di persone interessate a migliorare il proprio aspetto.

In un’epoca in cui l’ anti-age richiama sempre più attenzione e interesse anche in ambito medico, i filler e il botulino sono i trattamenti estetici sempre più richiesti. Di fronte al boom di domande da parte dei pazienti, però, arriva il monito degli esperti: occorre prudenza, ma soprattutto la scelta di personale formato in modo adeguato, a cui affidarsi, e una valutazione clinica adeguata. A sottolinearlo, in particolare, sono i dermatologi della Società Italiana di Dermatologia e Malattie Sessualmente Trasmesse (SIDeMaST). Il boom di “iniezioni”. A dare la misura di quanto le procedure cosmetologiche siano aumentate sono i numeri che arrivano dall’Italia e dal mondo.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Anti-age, dai filler al botulino, boom delle “iniezioni”: i dermatologi richiamano alla sicurezza

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