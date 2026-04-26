?? Cosa sapere Il secondo episodio di Filing for Love va in onda il 26 aprile alle 21:10. Noh Ki Jun e Joo In Ah collaborano nel garage del Haemu Group per un'indagine. Il secondo episodio della serie tvN Filing for Love andrà in onda questa sera, 26 aprile, alle ore 21:10 KST, segnando un punto di svolta decisivo per le dinamiche tra i protagonisti dopo l'impatto iniziale avvenuto al Haemu Group. La narrazione ruota attorno a Noh Ki Jun, interpretato da Gong Myoung, un professionista che fi .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Filing for Love: indagini nei garage e nuovi scontri tra i protagonisti

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Segreti e potere in ufficio: arriva il drama Filing for LoveIl 25 aprile alle ore 21:10 KST debutterà su tvN e sarà disponibile su Viki il nuovo drama romantico Filing for Love.