Fiera di Santa Zita strade chiuse per fare spazio a 200 banchi

Domenica 26 aprile, tra le 8 e le 20, le strade della zona della Foce saranno chiuse al traffico per permettere lo svolgimento della fiera di Santa Zita. L’evento vede la presenza di circa 200 banchi che occuperanno la piazza e le vie limitrofe, creando un mercato temporaneo dedicato a vendita di prodotti e artigianato. La manifestazione si svolge ogni anno in questa data e coinvolge la zona circostante.

Domenica 26 aprile, dalle 8 alle 20, la zona della Foce ospiterà il tradizionale appuntamento con la fiera di Santa Zita. Come ogni anno, circa duecento banchi di merci varie e di produttori animeranno le strade dell'area compresa tra piazza Paolo da Novi, via di Santa Zita, via della Libertà.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate La Foce festeggia Santa Zita con fiera di merci varie, processione e messa in genoveseLa tradizionale Fiera di Santa Zita torna ad animare il quartiere della Foce domenica 26 aprile. Fiera dell’Angelo lunedì 6 aprile a Milano: divieti e strade chiuseMilano, 4 aprile 2026 – Dopo la domenica a in cui si festeggia la Pasqua, lunedì 6 aprile (dalle 9 alle 19), a Milano, torna la Fiera dell’Angelo, il... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Festa Patronale di Santa Zita 2026 con fiera, processione e celebrazioni; La Foce festeggia Santa Zita con fiera di merci varie, processione e messa in genovese; A Lucca torna la Fiera dei fiori e dei dolciumi di Santa Zita; Lucca: torna la fiera di Santa Zita -. Foce, torna la Fiera di Santa Zita: domenica 26 aprile attesi circa 200 banchi tra vie e piazze del quartiereDalle 8 alle 20 stand, prodotti e tradizione tra piazza Paolo da Novi e le strade limitrofe: ecco tutte le modifiche alla viabilità per tutta la giornata ... lavocedigenova.it Fiera di Santa Zita a Genova 2026 con banchi alla FoceLa tradizionale Fiera di Santa Zita torna ad animare il quartiere della Foce nella giornata di domenica 26 aprile 2026. La manifestazione fieristica si svolge dalle ore 8 alle 20 circa e interessa, co ... mentelocale.it Vivo in Sicilia. . La fiera storica di Sant’Agata Militello - facebook.com facebook