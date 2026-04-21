La Foce festeggia Santa Zita con fiera di merci varie processione e messa in genovese

La Fiera di Santa Zita si svolgerà nella zona della Foce domenica 26 aprile, dalle 8 alle 20. La manifestazione vedrà la presenza di circa 200 bancarelle che offriranno merci di vario tipo, coinvolgendo piazza Paolo da Novi, via di Santa Zita, via della Libertà, via Bianchi, via Siria e via. La giornata prevede anche una processione e una messa in genovese, oltre a una celebrazione dedicata alla santa.

La tradizionale Fiera di Santa Zita torna ad animare il quartiere della Foce domenica 26 aprile. La fiera si svolgerà dalle 8 alle 20 e interesserà, con quasi 200 banchi di merce varia e di produttori, piazza Paolo da Novi, via di Santa Zita, via della Libertà, via Bianchi, via Siria e via.🔗 Leggi su Genovatoday.it

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