La Fiera di Maggio di Borghetto Lodigiano si svolge dal 26 aprile 2026 e si estende come un evento che attira visitatori da tutto il territorio lodigiano. La manifestazione mette in mostra le eccellenze locali, trasformando Borghetto in una vetrina dedicata alle produzioni e alle tradizioni della zona. La fiera si conferma un appuntamento annuale che coinvolge la comunità e attira pubblico anche dai comuni vicini.

Borghetto Lodigiano (Lodi), 26 aprile 2026 – La Fiera di Maggio di Borghetto Lodigiano guarda sempre più lontano e si conferma un appuntamento che coinvolge non solo la comunità locale, ma l’intero territorio lodigiano. Eventi culturali, mostre, degustazioni e show cooking caratterizzeranno la 54ª edizione della Fiera Regionale Plurisetoriale, in programma dall’1 al 3 maggio, con oltre cento espositori pronti a presentare prodotti artigianali e commerciali, con particolare attenzione alle specialità tipiche. Il programma Il vernissage. La manifestazione è stata presentata nella sede lodigiana di Bcc Centropadana, alla presenza delle istituzioni e delle realtà coinvolte nell’organizzazione.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Fiera di Maggio, Borghetto diventa la vetrina delle eccellenze lodigiane

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