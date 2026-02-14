Le riprese di ’Linea Verde Italia’ si sono concluse ieri in città, dove le telecamere hanno catturato alcune tra le eccellenze locali di arte, cultura e gastronomia. La produzione ha scelto la zona per mostrare ai telespettatori le tradizioni più autentiche, tra mercati colorati e ristoranti storici. Durante le riprese, sono state intervistate diverse persone che raccontano le storie legate alle specialità del territorio.

Si sono concluse ieri le riprese in città di una puntata di ’Linea Verde Italia’, il programma in onda su Rai 1 ogni sabato mattina dalle 12.25 alle 13.20, dedicato alla valorizzazione dei territori italiani attraverso percorsi di sostenibilità, innovazione, tradizioni e bellezze diffuse. A fare da guida lungo questo viaggio sono stati i due conduttori, Tinto (pseudonimo di Nicola Prudente) e Monica Caradonna, che hanno attraversato luoghi, storie e peculiarità locali intrecciando testimonianze e approfondimenti e restituendo un’immagine vivace e autentica della città. Per tutta la settimana le telecamere Rai si sono mosse sul territorio alla scoperta di alcune delle sue eccellenze, puntando l’attenzione su realtà ambientali, artistiche e culturali che contribuiscono a definire l’identità non solo del comune capoluogo, ma anche dell’area circostante. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La vetrina delle telecamere di ’Linea Verde’. Quante eccellenze tra arte, cultura e gusto

