Durante una manifestazione per la Festa della Liberazione, la Brigata ebraica è stata oggetto di insulti da parte di alcuni manifestanti, che sono stati poi invitati dalle forze dell’ordine ad allontanarsi. Un rappresentante politico ha condannato le espressioni offensive, sottolineando come tali comportamenti rendano difficile un eventuale dialogo con la sinistra. La contestazione si è svolta in un contesto di tensione tra i partecipanti e le forze dell’ordine presenti.

“Siamo stati espulsi da una minoranza.Non era mai successo nei cinquant’anni da quando partecipo“. Lo sconcerto è evidente e il turbamento emerge lampante dalle sue parole.Emanuele Fiano, presidente di “Sinistra per Israele. Due popoli due Stati“, è così che, condanna quanto avvenuto al corteo per la celebrazione della Festa della Liberazione a Milano. Subito dopo i fatti, l’esponente Pd ha parlato al telefono nell’ufficio del questore di Milano, con il capo della poliziaVittorio Pisanie con il ministro dell’InternoMatteo Piantedosi. Quest’ultimo sarà al Memoriale della Shoah martedì. “Siete saponette mancate“,“viva Hitler“, “fuori i sionisti dal corteo“.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Fiano condanna insulti a Brigata ebraica: “Ora impossibile dialogo con la sinistra”

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