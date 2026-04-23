Giussano fiamme divorano un camion | i pompieri fermano il disastro

Mercoledì, un incendio ha interessato un autocarro nel piazzale di via Dispersi in Guerra a Giussano. Le fiamme hanno completamente distrutto il veicolo, richiedendo l'intervento dei vigili del fuoco che sono riusciti a fermare il rogo prima che si propagasse ad altri mezzi o strutture nelle vicinanze. Sul posto sono arrivati i soccorritori che hanno circoscritto l’incendio e messo in sicurezza l’area.

? Cosa sapere Incendio distrugge un autocarro nel piazzale di via Dispersi in Guerra a Giussano mercoledì.. I vigili del fuoco isolano il rogo evitando la propagazione ai mezzi limitrofi.. Un violento incendio ha distrutto un autocarro nel piazzale di via Dispersi in Guerra a Giussano durante il pomeriggio di mercoledì 22 aprile, scatenando l’intervento immediato dei soccorsi per evitare danni ai mezzi limitrofi. Il rogo si è concentrato nel piazzale della zona industriale giussanese, dove le fiamme hanno avvolto completamente il veicolo pesante. La rapidità d’azione dei vigili del fuoco, intervenuti con l’autopompa serbatoio e l’autobotte pompa, è stata determinante per isolare il focolaio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Giussano, fiamme divorano un camion: i pompieri fermano il disastro Notizie correlate Incendio nella notte sul camion, intervengono i pompieri per spegnere le fiamme: mezzo inceneritoLe fiamme divampano nel cuore della notte e bruciano completamente un mezzo pesante. Incendio a Zeri: fiamme divorano il bosco a Patigno, in azione due elicotteriMASSA CARRARA – Un incendio boschivo è divampato oggi, 8 aprile 2026, in località Patigno, nel Comune di Zeri, in provincia di Massa-Carrara.