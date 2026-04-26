fiamme nelle cantine evacuate sei famiglie

Un incendio si è sviluppato nelle cantine di un edificio di via Saragat 9, portando all’evacuazione temporanea di sei famiglie che abitavano negli appartamenti. Non si registrano feriti tra i residenti, ma l’intervento dei vigili del fuoco ha reso necessario far lasciare l’edificio per motivi di sicurezza. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento.

Non ci sono feriti, ma le sei famiglie che occupavano gli appartamenti dello stabile di via Saragat 9 hanno dovuto lasciare temporaneamente l’edificio a causa dell’ incendio che si è sviluppato nelle cantine. L’allarme ai vigili del fuoco è arrivato intorno alle 13.30 di ieri. I pompieri sono arrivati a Ponte d’Oddi nel giro di pochi minuti e sono riusci a spegnere le fiamme celermente, scongiurando così che il fuoco raggiungesse gli appartamenti. L’intervento è poi continuato con l’areazione dei locali e la messa in sicurezza definitiva. "L’evento – spiegano i vigili del fuoco –, generatosi per cause in corso di accertamento, all’interno del seminterrato dove si trovano fondini e quadri elettrici, non ha prodotto danni alle strutture dell’edificio ma il rilevante danneggiamento dei contatori dell’ energia elettrica".🔗 Leggi su Lanazione.it

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