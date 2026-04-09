FOTO Auto in fiamme nella notte a Tocco Caudio | distrutta una Opel corsa

Nella notte a Tocco Caudio un’auto è stata completamente distrutta dalle fiamme che sono divampate all’interno di un garage. L’incendio ha riguardato una Opel Corsa, che si trovava all’interno del locale. Non sono stati segnalati altri mezzi coinvolti né feriti tra le persone. Le forze dell’ordine stanno indagando sulle cause dell’incendio.

Tempo di lettura: < 1 minuto Paura nella notte a Tocco Caudio, dove un’auto è andata completamente distrutta a causa di un incendio divampato all’interno di un garage. La vettura, una Opel Corsa alimentata a GPL, era in sosta all’interno di un box situato in uno stabile a due piani quando, per cause ancora in corso di accertamento, è stata avvolta dalle fiamme. Scattato l’allarme, sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Bonea, supportati da una squadra proveniente da Benevento, che hanno provveduto a domare il rogo e a mettere in sicurezza l’area, evitando conseguenze più gravi per l’edificio. Secondo una prima ipotesi, l’incendio potrebbe essere stato causato da un guasto all’impianto elettrico della vettura. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - FOTO/ Auto in fiamme nella notte a Tocco Caudio: distrutta una Opel corsa Leggi anche: Ancora fiamme nella notte, auto distrutta da un rogo: si indaga Divampano le fiamme nella notte nel nord Salento: distrutta l'auto di un operaioIl rogo è divampato intorno alle 2, coinvolgendo un'Alfa Romeo Giulietta parcheggiata in strada.