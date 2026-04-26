Fiamme in un palazzo | due case inagibili quattro persone in ospedale

Domenica mattina, poco dopo le 8, un incendio si è sviluppato in un condominio di via della Repubblica 7 a Motta Visconti, in provincia di Milano. Le fiamme hanno coinvolto due appartamenti, rendendoli inagibili. Quattro persone sono state portate in ospedale per le cure del caso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme e avviato le verifiche sulle cause dell’incendio.

Un incendio è scoppiato domenica mattina, poco dopo le 8, in un condominio di via della Repubblica 7 a Motta Visconti (Milano). Le fiamme sono partite da un appartamento al terzo piano di uno stabile che ne conta otto in totale. Quattro persone sono state trasportate in ospedale a causa delle.🔗 Leggi su Milanotoday.it Notizie correlate Motta Visconti, rogo nel palazzo: 4 feriti e due case inagibili? Cosa sapere Incendio in via della 7 a Motta Visconti ferisce quattro persone stamattina. Leggi anche: Condominio in fiamme: 6 appartamenti inagibili, un bimbo in ospedale Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Incendio improvviso in un palazzo di Vigliano, arrivano i vigili del fuoco; Inferno all'alba a San Siro: incendio brucia un appartamento, l'intero palazzo evacuato in strada; Auto in fiamme, colonna di fumo a Breganzona; In fiamme il contatore, evacuate sei persone da un palazzo in centro: residenti intossicati. Fiamme in un palazzo: due case inagibili, quattro persone in ospedalePreferiamo controllare una cosa in più, aspettare quando serve, farci una domanda scomoda invece di cercare una scorciatoia. Con due caffè al mese ci aiuti a offrire un punto di riferimento solido, an ... milanotoday.it Incendio a Frattamaggiore, fiamme alte 9 metri: poliziotti evacuano il palazzo e spengono il fuocoUn incendio è divampato in un edificio di Frattamaggiore (Napoli); sono intervenute le volanti del commissariato di Polizia, che hanno evacuato lo stabile ... fanpage.it Il mezzo agricolo avvolto dalle fiamme dopo un probabile guasto. Traffico bloccato fino all’intervento dei vigili del fuoco. - facebook.com facebook