Condominio in fiamme | 6 appartamenti inagibili un bimbo in ospedale

Domenica mattina alle 9.30, un incendio ha distrutto un condominio in Via Cesare Battisti a Ponte di Legno. Sei appartamenti sono diventati inagibili e un bambino è stato portato in ospedale per accertamenti. I vigili del fuoco di Brescia hanno inviato le squadre di Vezza d’Oglio e Edolo per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza la zona. L’incendio ha causato danni ingenti, ma per fortuna nessuno è rimasto ferito gravemente. I soccorritori stanno

Il pauroso incendio è divampato domenica mattina poco prima delle 9.30 in un condominio di Via Cesare Battisti a Ponte di Legno: dalla sala operativa del comando dei Vigili del Fuoco di Brescia sono state attivate le partenze dei distaccamenti volontari di Vezza d'Oglio e di Edolo, entrambi con.

