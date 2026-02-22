Novi di Modena tetto in fiamme | evacuata famiglia intervento rapido

Un incendio ha interessato il tetto di un'abitazione a Novi di Modena, causando l'evacuazione di una famiglia. Le fiamme sono divampate ieri mattina in via Gavello, provocando l'intervento immediato dei vigili del fuoco. Il fuoco ha danneggiato la struttura del tetto, mentre i residenti sono stati messi in salvo. Le cause dell’incendio stanno ancora cercando di essere chiarite. I soccorritori lavorano per mettere in sicurezza l’area.

Paura a Novi di Modena: Incendio Divampa su un Tetto, Vigili del Fuoco in Azione. Un incendio ha destato preoccupazione ieri mattina a Novi di Modena, interessando il tetto di un'abitazione di tre piani situata in via Gavello. L'allarme è scattato intorno alle ore 13, mobilitando un'operazione complessa che ha all'opera diverse squadre dei Vigili del Fuoco e la Polizia Locale dell'Unione Terre d'Argine. Fortunatamente, la prontezza degli abitanti e l'efficacia dell'intervento dei soccorritori hanno permesso di evitare il peggio, con l'evacuazione dell'abitazione e l'assenza di feriti tra i residenti. I Vigili del Fuoco sono intervenuti oggi, intorno alle 12:50, nel comune di Novi di Modena, per un incendio che ha interessato la copertura di un'abitazione di tre piani situata in via Gavello. Grazie al tempestivo intervento dei soccorritori, l'incendio è stato circoscritto.