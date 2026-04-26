È iniziata la rassegna ‘L’Asino che vola’, dedicata a spettacoli per bambini e famiglie, organizzata dall’associazione culturale Il Moderno con il patrocinio del comune di Agliana. La manifestazione si svolge attraverso rappresentazioni di fiabe e burattini che vengono portate direttamente a domicilio. Il progetto riceve il contributo di Cesvot e coinvolge anche la direzione didattica locale e altre associazioni del territorio.

È in corso ’L’Asino che vola – Rassegna di spettacoli per ragazzi e famiglie’, realizzata dall’associazione culturale Il Moderno con il patrocinio del comune di Agliana, il contributo di Cesvot e il sostegno della direzione didattica e di associazioni del territorio. Tanti gli spettacoli che si susseguono ’a domicilio’ nelle scuole dell’istituto comprensivo Bartolomeo Sestini, nel ridotto e nella sala principale del teatro Il Moderno di Agliana. In programma spettacoli di burattini a cura di Paolo Giordano, di fiabe e musica a cura di DrumRum TeatroSuonato e di narrazione classica e divertente di alcune tra le più famose fiabe della tradizione orale toscana, a cura di Associazione culturale Toscana Media Arte.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Fiabe e burattini. Gli spettacoli a domicilio

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