L’arte della fotografia abbinata a burattini e marionette. E’ il contenuto della mostra "Occhi di vetro, di legno", che unisce i burattini di Dimmo Menozzi agli scatti del maestro Vasco Ascolini. L’inaugurazione è avvenuta alla presenza di un folto pubblico alla torre libraria di palazzo ducale, a Guastalla. Con l’aggiunta dei burattini si compie un’integrazione espositiva della mostra ’Dentro il Nero’, già in corso. Il progetto vede l’inserimento di una decina di fotografie inedite di Ascolini dedicate proprio alle creature lignee di Menozzi. Le immagini dialogano con un allestimento speciale all’interno della torre libraria, dove sono esposti circa cinquanta burattini storici. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

I burattini di Menozzi, gli scatti di Ascolini

