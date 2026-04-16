Dalle fiabe al lavoro | gli studenti di Sanremo sfidano i pregiudizi

Gli studenti delle classi quinte di un istituto superiore di Sanremo hanno preso parte a un approfondimento sul tema delle disparità di genere. Durante l’attività, hanno analizzato come le fiabe e le narrazioni tradizionali possano influenzare le idee sulla società e sulle possibilità di carriera. L’obiettivo era quello di comprendere in che modo i racconti possano contribuire a stereotipi e pregiudizi legati al genere.

Gli studenti delle classi quinte dell’Istituto d’istruzione superiore Cristoforo Colombo di Sanremo hanno partecipato a un approfondimento dedicato alle disparità di genere, analizzando come le narrazioni classiche influenzino la percezione sociale e le opportunità lavorative. L’incontro, focalizzato sull’evoluzione della figura femminile, ha il confronto diretto tra i giovani e figure istituzionali come la consigliera di Parità della Regione Liguria, Laura Amoretti, insieme alla presidente dell’Inner Wheel Club di Sanremo, Marina Remaggi, su iniziativa del docente orientatore Giuseppe Barletta. Dalla passività dei classici Disney all’autonomia moderna.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Dalle fiabe al lavoro: gli studenti di Sanremo sfidano i pregiudizi Notizie correlate Studenti calabresi sfidano i pregiudizi al Festival FEGE di TerniLa partecipazione degli studenti dell’Istituto Raffaele Piria di Rosarno all’ottava edizione del Festival di Editoria e Giornalismo Emergente (FEGE),... Sarzana in finale: gli studenti sfidano l’Italia al Green Game 2026La rappresentanza studentesca di Sarzana si appresta a competere per il titolo nazionale nel Green Game 2026. Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Sanremo, al Colombo incontro su stereotipi di genere tra fiabe e cartoni animati; Il 14 aprile muore Gianni Rodari: la Maremma in una poesia inedita; Sanremo: dai cartoni animati alla realtà, a scuola si riflette su donne, stereotipi e pari opportunità nel lavoro. Meglioalge inaugura a Sanremo Nuovo showroom, evento aperto al pubblico e un’ospite speciale: Alessia Ventura. #Meglioalge #Idrocentro meglioalge.it - facebook.com facebook Emilio Jona: «Con Eco e Calvino scrivevo canzoni anti Sanremo, trekking e sci fino a 88 anni. Sto scrivendo due libri» x.com